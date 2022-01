Negacionista, Djokovic é flagrado sem máscara em avião após ser julgado e deportado da Austrália

Apoie o 247

ICL

247 - Após o tribunal australiano confirmar a decisão do governo de cancelar o visto de Novak Djokovic neste domingo, por conta do tenista se recusar a apresentar um comprovante de vacinação contra a Covid-19, o atleta promoveu mais uma situação lamentável.

Ele foi flagrado durante um voo sem o uso de máscara, ítem essencial na não propagação do vírus.

Veja:

PUBLICIDADE

E ainda ficou sem máscara no avião…

O jacarezinho que patrocina o tenista percebeu a encrenca de apoiar um negacionista e o chamou pra uma conversa. pic.twitter.com/0bkoFne46s — André Trigueiro (@andretrig) January 19, 2022





Saiba mais

"A Lacoste, a principal patrocinadora de Novak Djokovic, disse que planeja 'reavaliar' os acontecimentos que levaram à deportação da estrela do tênis a da Austrália, o que chama a atenção para as consequências potenciais para atletas que continuam sem se vacinar contra a covid-19", aponta reportagem do Financial Times , publicada no Valor.

PUBLICIDADE

“Assim que possível, entraremos em contato com Novak Djokovic para avaliar os acontecimentos que acompanharam sua presença na Austrália”, disse a Lacoste ontem. Controlada pelo grupo suíço MF Brands, a Lacoste assinou um acordo plurianual com Djokovic como patrocinador de uniformes em 2017. De acordo com a Forbes o número um mundial masculino ganha US$ 30 milhões ao ano com contratos de patrocínio.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE