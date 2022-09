Neymar grava vídeo para Bolsonaro

Apoie o 247

247 - O jogador Neymar Santos gravou um vídeo agradecendo a visita que Jair Bolsonaro (Pl) fez ao Instituto Neymar Jr, na Praia Grande, litoral de São Paulo, nesta quarta-feira (28). Bolsonaro foi recebido pelo pai e empresário do jogador, pois estava em viagem defendendo a Seleção no jogo contra a Tunísia, na terça-feira (27). As informações são do jornal O Globo.

Em vídeo enviado ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, o jogador agradeceu a "visita ilustre" e ainda citou Michelle Bolsonaro e Tarcísio de Freitas (Republicanos), candidato de Bolsonaro ao governo de São Paulo. Neymar lamentou não estar no instituto durante a visita.

"Fala presidente Bolsonaro, Tarcísio, Michelle, passando para agradecer a visita ilustre de vocês, queria muito estar junto, mas, infelizmente, estou longe, mas da próxima vez estaremos juntos. Espero que vocês aproveitem a visita no Instituto, que é o maior gol que eu já fiz na vida, e eu estou muito feliz que vocês estão aí. Um beijo enorme e fica com Deus, tchau tchau", disse o atacante.

Apesar dos eleogios no vídeo, Neymar não declarou voto em Bolsonaro.

