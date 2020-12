Neymar publica mensagem antirracista após ataque de árbitro em partida PSG x Istanbul Basaksehir

247 - O atacante Neymar publicou uma mensagem antirracista em apoio ao auxiliar camaronês Pierre Webó, do Istanbul Basaksehir, que sofreu ofensas nesta terça-feira, em jogo contra o PSG. O brasileiro usou as redes sociais para publicar a frase: “Vidas negras importam”.

Saiba mais

Um episódio de racismo marcou a partida entre entre PSG e Istanbul Basaksehir nesta terça-feira (8). Ainda em campo, Neymar e Mbappé confrontaram o árbitro principal da partida da Champions League após acusação de racismo. De acordo com jogadores do time turco, o quarto árbitro Sebastian Colţescu proferiu ofensas racistas contra Pierre Webó, integrante da comissão técnica do Istanbul. As duas equipes decidiram se retirar de campo em decisão histórica.

