PSG apoiou adiamento do jogo por caso de racismo e viu Istanbul se dividir

247 - Um episódio de racismo marcou a partida entre entre PSG e Istanbul Basaksehir nesta terça-feira (8). Ainda em campo, Neymar e Mbappé confrontaram o árbitro principal da partida da Champions League após acusação de racismo. De acordo com jogadores do time turco, o quarto árbitro Sebastian Colţescu proferiu ofensas racistas contra Pierre Webó, integrante da comissão técnica do Istanbul. As duas equipes decidiram se retirar de campo em decisão histórica.

Segundo reportagem do portal UOL, como capitão do PSG, Marquinhos liderou discussões com a Uefa e deixou claro que em seu vestiário ninguém se negava a voltar a jogar, muito embora essa não fosse a preferência da maioria. Assim como ele e Neymar, muitos queriam que a decisão ficasse a cargo do Istanbul Basaksehir.

Segundo a emissora de televisão francesa RMC, a detentora dos direitos de transmissão da Liga dos Campeões no país, os jogadores do Istanbul estavam divididos. Eram poucos favoráveis ao retorno da partida, e alguns cobravam da Uefa o cancelamento, sem aceitar um adiamento até então.

Ainda em campo, enquanto o jogo estava paralisado, Neymar e Mbappé conversaram com o árbitro principal, Ovidiu Hategan. Os astros do PSG deixaram claro que não continuariam no jogo enquanto o quarto árbitro estivesse ali.

