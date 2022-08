Nike proíbe nomes como 'Exu' e 'Ogum' da camisa da seleção, mas libera 'Cristo'

Oi @Nike td bom?



Parece q vcs proibiram as pessoas de personalizarem as camisas da seleção com “Exú” e “Ogum”, mas liberaram “Jesus” e “Cristo”.



Isso foi algum erro de sistema ou um caso escandaloso de preconceito com religiões de matriz africana?pic.twitter.com/3WX8O4JDRh

