Qatar divulga proibições polêmicas a turistas para a Copa do Mundo; confira

Apoie o 247

ICL

247 - O governo do Qatar publicou algumas restrições para turistas para o momento da Copa do Mundo deste ano. O país será sede da próxima edição da maior competição do futebol mundial. As proibições foram divulgadas pelo portal de notícias RT.

Entre as regras estão:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Os participantes devem sempre ter seus ombros cobertos e os joelhos cobertos em locais públicos;

Não será permitido beber bebidas alcoólicas em locais públicos e dirigir embriagado;

Se não for casado, não serão permitidas demonstrações de afeto, independentemente da orientação sexual;

Não gritar na rua ou se comportar de forma desrespeitosa;

Não será permitido aos turistas entrar no Qatar com álcool, livros religiosos ou pornografia;

As relações sexuais só serão permitidas entre casais heterossexuais legalmente constituídos;

É proibido tirar fotos de mulheres.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE