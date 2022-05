Tite convoca Danilo, do Palmeiras, e volta a chamar Gabriel Jesus para seleção

Além dele, o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, ganhou uma nova chance com o treinador e retornou à lista de convocados para os amistosos da seleção para a Copa do Mundo edit

Reuters - O meia Danilo do Palmeiras foi a novidade da lista do técnico Tite para amistosos que a seleção brasileira fará no meio do ano como seleção brasileira para a Copa do Mundo do Catar, que começa em novembro.

Além dele, o atacante Gabriel Jesus, do Manchester City, ganhou uma nova chance com o treinador e retornou à lista de convocados.

O Brasil fará amistosos contra Coreia do Sul e Japão em datas-Fifa. Um terceiro jogo, que seria feito contra a Argentina na Austrália, foi cancelado pelas buscas e a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) agora um novo acessório para os dados dos argentinos. A preferência é por uma seleção africana ea expectativa é que o jogo aconteça na Europa.

Brasil e Argentina ainda precisam de uma partida das Eliminatórias da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) devido ao compromisso por parte de exigências de medidas sanitárias projetadas para argentina de brasileiras, pensadas para conter a pandemia de Covid-19 .

O Brasil enfrentará a Coreia do Sul no dia 2 de junho, em Seul, e quatro dias depois duelará contra o Japão, em Tóquio.

"A gente tinha um planejamento feito e tem logística, viagem, vistos e isso não é de um hora para outra... é prejudicial sim (o cancelamento do amistoso com a Argentina). Em cima hora atrapalha e muito", disse a jornalistas o coordenador da seleção Juninho Paulista.

O técnico Tite, visivelmente incomodado com a decisão da Argentina, preferiu não falar sobre o tema.

A seleção tentou marcar amistosos contra Itália e Inglaterra, mas não houve acordo.

Danilo, se destacando com destaque com o Palmeiras, foi chamado pela primeira vez para a seleção principal e Tite revelou que está observando a camisa cerca de 50 jogadores para fechar uma para a Copa do Mundo, na qual o Brasil estreará no dia 24 de novembro contra a Sérvia. Suíça e Camarões serão as duas outras fases da seleção na primeira do Mundial.

"Ele (Danilo) vem de uma sequência de grandes atuações, seja a final do Mundial de Clubes, seja da Libertadores, que credencia o atleta dentro daquele rol de 50 atletas que observamos", disse Tite.

Na lista anunciada nesta quarta, o treinador chamou três jogadores para a lateralesquerda --Alex Sandro, Guilherme Arana e Alex Telles-- e também trouxe de volta à seleção o atacante Gabriel Jesus.

"A performance física de Gabriel é superior e me impressionou. Fui preparado para cobrá-lo disso. Levei um relatório para mostrar para ele e quase rasguei o relatório", disse o preparador físico Fábio Mahseredjian,

"Ele está recuperando o melhor momento dele, inclusive de confiança", avaliou.

A lista de Tite para os amistosos tem 27 jogadores, já que pela primeira vez as seleções levarão 26 atletas para a Copa.

"Isso traz maior leque de opções e é sim um fato estrategicamente importante", avaliou Tite. "Não pretendo levar o quarto goleiro (para a Copa) e os outros três serão do processo criativo, ofensivo", antecipou.

Veja a lista de convocados para os amistosos contra Coreia do Sul e Japão.

Goleiros: Alisson (Liverpool), Ederson (Manchester City) e Weverton (Palmeiras)

Laterais: Alex Sandro (Juventus), Alex Telles (Manchester United), Daniel Alves (Barcelona) Danilo (Juventus) e Guilherme Arana (Atlético Mineiro)

Zagueiros: Eder Militão (Real Madrid), Gabriel Magalhães (Arsenal), Marquinhos (Paris St Germain) e Thiago Silva (Chelsea)

Meio-campistas: Bruno Guimarães (Newcastle), Casemiro (Real Madrid), Danilo (Palmeiras), Fabinho (Liverpool), Fred (Manchester United), Lucas Paquetá (Lyon) e Philippe Coutinho (Aston Villa)

Atacantes: Gabriel Jesus (Manchester City), Gabriel Martinelli (Arsenal), Matheus Cunha (Atlético de Madri), Neymar (Paris St Germain), Raphinha (Leeds United), Richarlison (Everton), Rodrygo (Real Madrid) e Vinícius Jr. (Real Madrid).

