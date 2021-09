Xi Jinping expressa condolências por falecimento de Jacques Rogge, ex-presidente do COI

Rádio Internacional da China - O presidente chinês, Xi Jinping, enviou uma mensagem nessa segunda-feira (30) ao Comitê Olímpico Internacional (COI), expressando profundas condolências pelo falecimento do ex-presidente da organização, Jacques Rogge, e sincera solidariedade a seus familiares.

Na mensagem, Xi Jinping disse que, como um líder notável do COI, Rogge se empenhou em fomentar o movimento olímpico e difundir o espírito olímpico, dedicou esforços para promover o desenvolvimento saudável dos esportes, e, por causa disso, recebeu elogios de nações em todo o mundo.

O presidente chinês definiu o ex-presidente da organização do COI como um velho e bom amigo do povo chinês. Rogge se preocupou e apoiou o desenvolvimento dos esportes e o movimento olímpico na China durante a sua vida. O líder chinês lembrou que Rogge teve papel muito importante para o sucesso das Olimpíadas de Pequim, em 2008.

Xi Jinping salientou que a China valoriza a importância do movimento olímpico no desenvolvimento social e está disposta a trabalhar junto com o comitê e a comunidade internacional para contribuir ainda mais para avanços no cenário olímpico mundial.

