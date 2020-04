Aliado fiel de Bolsonaro, concentra poder na Anvisa

As decisões do médico e contra-almirante Antonio Barra Torres Torres, único nome indicado por Jair Bolsonaro na Anvisa, serão submetidas aos colegas apenas quando for nomeado outro diretor. O contra-almirante ganhou projeção ao participar dos atos ao lado do ocupante do Planalto em Brasília edit

247 - Em plena crise do coronavírus, os poderes na Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) ficarão concentrados no médico e contra-almirante Antonio Barra Torres. Jair Bolsonaro terá um aliado decidir sozinho questões como novas regras sanitárias em aeroportos ou autorização para registro de medicamentos no País no momento em que trava uma "queda de braço" com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre as ações de combate ao coronavírus. Enquanto o titular da pasta defende o isolamento social, o ocupante do Planalto chama as pessoas a voltarem ao trabalho, exceto idosos e pessoas com problemas preeexistentes.

As decisões de Torres, único nome indicado por Bolsonaro na agência, serão submetidas aos colegas apenas quando for nomeado outro diretor.

O contra-almirante ganhou projeção ao participar dos atos ao lado de Bolsonaro em Brasília (DF) no último dia 15, quando ambos violaram recomendações do ministério da Saúde para evitarem aglomerações.

Desde as manifestações conta o Congresso e contra o Supremo Tribunal Federal naquele dia, membros do governo passaram a ver o presidente interino da Anvisa como o favorito para substituir Mandetta, caso Bolsonaro decida derrubá-lo do comando da Saúde.

Brasil 247 lança concurso de contos sobre a quarentena do coronavírus. Participe do concurso