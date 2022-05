Aluna da Unicamp de 23 anos que estava desaparecida é encontrada morta em estrada

Apoie o 247

Metrópoles - A estudante da Unicamp Mayara Roquetto Valentim, de 23 anos, foi encontrada morta na noite do último domingo (15), em São João da Boa Vista (SP), na Serra Paulista. A jovem estava desaparecida desde a manhã do mesmo dia, por volta das 11h, quando saiu para fazer uma caminhada e não retornou.

Até agora nenhum suspeito foi preso e não se sabe a motivação do crime. A Polícia Militar informou que o corpo foi encontrado por uma pessoa que ajudava nas buscas.Mayara foi encontrada com ferimentos de faca no braço, mão, tórax e cabeça.Em nota, a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP) afirmou que as diligências do caso estão em andamento pela Delegacia Seccional de São João da Boa Vista. Os detalhes da investigação serão preservados para garantir a autonomia do trabalho policial.

A Unicamp informou em nota que vai adotar o luto oficial de três dias pelo falecimento da estudante de ciências biológicas. “Foi uma aluna extremamente participativa no curso e querida por colegas de sala e docentes. Mayara nos deixa com 23 anos e muita saudade”.

Pelas redes sociais, familiares e amigos lamentaram o ocorrido. “Quão destruído está meu coração nesse momento. Que tristeza… Que mundo estamos vivendo. Uma menina meiga, cheia de sonhos, que tive o prazer de ter na melhor fase da minha infância, com seus sorrisos no início tímidos, mais depois de uma espontaneidade e uma leveza neles!”, escreveu uma amiga em homenagem à jovem.

“Meu Deus, ainda ontem estávamos juntas, foi tão divertido te rever te abraçar , infelizmente foi a última vez, que Deus te receba meu anjo, pra sempre em meu coração”, comentou outra.

