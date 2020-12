Atacadão é condenado pela Justiça por tolerância ao racismo

Ex-funcionária do Atacadão,do grupo Carrefour, relatou que encontrou o avental que costumava utilizar escrito com a frase: “só pra branco usar”. O recado era assinado por uma colega de trabalho edit

Revista Fórum - A rede de hipermercados Atacadão, que pertence ao grupo Carrefour, foi condenado pelo Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região (TRT-1) nesta segunda-feira (30) foi condenado por tolerância ao racismo e à discriminação religiosa em processo movido por uma ex-funcionária, ajudante de cozinha de 31 anos, que é praticante do candomblé. As informações são do jornal O Globo.

Em sua decisão, o juiz do Trabalho Jose Dantas Diniz Neto diz que está “convencido de que o racismo e a prática de intolerância às religiões de matriz africana avançam no ambiente corporativo da empresa, em todo o país, o que expõe a falência do seu programa de ética e integridade, e a absoluta ineficácia do instrumento interno de comunicação de denúncias”.

Confira a reportagem completa na Revista Fórum.

O conhecimento liberta. Saiba mais