Bolsonarista Thiago Gagliasso, irmão de Bruno, perde ação na Justiça contra mãe de vítima da chacina do Jacarezinho

247 - O influenciador digital bolsonarista Thiago Gagliasso, irmão do ator Bruno Gagliasso, foi condenado a pagar uma indenização de R$ 10 mil, de acordo com o NaTelinha, à Adriana Santana de Araújo Rodrigues, mãe, segundo Ancelmo Gois, do jornal O Globo, de Marlon Santana de Araújo, um dos jovens assassinados na Chacina do Jacarezinho.

Após a morte de Marlon, Thiago defendeu nas redes sociais os policiais responsáveis pela chacina e publicou uma imagem em que uma mulher, que seria a mãe do jovem, aparecia segurando um fuzil. A mulher acionou a Justiça contra o influenciador e venceu a ação, já que a informação foi desmentida na mesma hora, inclusive pela própria polícia.

O advogado de Adriana, João Tancredo, criticou o valor da indenização: "é praticamente um estímulo para continuar mentindo".

Ele lembrou ainda que Thiago não é o primeiro bolsonarista a ser condenado por divulgar a imagem falsa. "Thiago Gagliasso é o sétimo bolsonarista condenado pelo mesmo crime: ex-senador Magno Malta; os deputados federais Capitão Alberto Neto (PL-AM) e Luis Miranda (Republicanos-DF); e os deputados estaduais Filippe Poubel (PL-RJ), Gil Diniz (PL–SP) e Delegada Sheila (PL-MG) também foram obrigados pela Justiça a indenizar Adriana pela divulgação do vídeo".

