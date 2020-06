Brasileiro Vinicius Junior marca em vitória do Real Madrid e faz comemoração antirracista

247 - O jogador brasileiro Vinicius Junior, meio-campo do Real Madrid, marcou um dos gols na vitória por 2x0 sobre o Mallorca nesta quarta-feira (24) pelo Campeonato Espanhol. Na comemoração, baixou a cabeça e ergueu um punho cerrado, juntando-se às manifestações antirracistas. Com a triunfo sobre o rival, o time do técnico Zidane foi ao primeiro lugar na competição.

Vinicius Junior abriu o caminho para a vitória do Real aos 18 minutos, chutando por cima do goleiro após passe de Modric. Pouco depois, Vinicius entrou na área e novamente tocou por cima do goleiro do Mallorca, mas a bola caprichosamente bateu no travessão. No segundo tempo, o zagueiro Sergio Ramos garantiu a vitória.

Os protestos antirracismo se espalharam pelo mundo na reta final do mês de maio, após a morte do homem negro George Floyd, imobilizado e asfixiado por um policial branco em Mineápolis, no estado de Minnesota, nos Estados Unidos.

Reprodução

Vale ressaltar que, no Brasil, um jovem também foi estrangulado por um policial e perdeu a consciência, em Carapicuíba, na Região Metropolitana de São Paulo, no último domingo (21). O caso foi comparado com a morte de George Floyd.

Reprodução (Globo)

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.