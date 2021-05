Brasileiros já não conseguem pagar suas contas em Miami

247 - Com a pandemia de coronavírus e a desvalorização do real, o sonho de viver nos EUA pesou no bolso de empresários brasileiros que haviam se mudado para passar temporadas prolongadas na Flórida.

Empresas de mudanças internacionais observaram aumento de 60% no fluxo de retorno ao Brasil, informa a Folha de S.Paulo.

Com as restrições impostas devido ao vírus e a alta do dólar, que valorizou quase 30% em relação ao real em 2020 —de R$ 4,014 ao fim de 2019 para R$ 5,189 no mesmo período no ano passado—, ficou caro manter o padrão de vida em regiões nobres de Miami.

