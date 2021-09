Carlos Bolsonaro segue “desnorteado” após ser apontado como “chefe de organização criminosa”

Apoie o 247

Por Guilherme Amado, no portal Metrópoles - Carlos Bolsonaro ainda não digeriu a notícia de que é considerado pela Justiça como chefe da suposta organização criminosa que operou no esquema de corrupção em seu gabinete na Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro.

Segundo um interlocutor próximo do vereador, Carlos está “desnorteado” desde a semana passada quando a informação veio à tona.

O juiz Marcello Rubioli, da 1ª Vara Criminal Especializada do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, disse, baseado no que lhe foi apresentado pelo Ministério Público, que “Carlos Nantes [Bolsonaro] é citado diretamente como o chefe da organização”.

