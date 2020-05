Casa de Felipe Melo: foco de dengue e dívida com a Cedae

Jogador do Palmeiras, Felipe Melo mora no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro edit

247 - A casa do jogador do Palmeiras Felipe Melo no condomínio Alphaville, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, tem sido um problema, de acordo com Ancelmo Gois, do Globo.

Vizinhos reclamam há meses do imóvel em obras por conta piscina. A água da piscina do jogador tem coloração verde, está suja e tem sido criadouro do mosquito da dengue. Felipe Melo, conhecido como pitbull pela torcida alviverde, já foi notificado várias vezes sobre o problema e nada fez.

Outro problema são as contas de água do atleta. Felipe Melo tem uma dívida no valor de R$ 65 mil com a Cedae, empresa de distribuição de água do Rio de Janeiro.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.