China revela tripulação da Shenzhou-14 para missão de estação espacial

Rádio Internacional da China - Os astronautas chineses Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe realizarão a missão de voo espacial Shenzhou-14, com Chen como comandante, anunciou a Agência Espacial Tripulada da China (CMSA) em uma coletiva de imprensa no sábado.

Chen já participou da missão de voo espacial tripulado Shenzhou-11 e Liu, missão Shenzhou-9, enquanto Cai é um recém-chegado ao espaço, disse Lin Xiqiang, vice-diretor da CMSA, na coletiva de imprensa.

O trio ficará em órbita por seis meses, disse Lin.

A espaçonave tripulada Shenzhou-14 será lançada por um foguete transportador Longa Marcha-2F por volta das 10h44 do domingo (horário de Beijing) do Centro de Lançamento de Satélites de Jiuquan, no noroeste da China.

A missão Shenzhou-14 completará a construção da estação espacial Tiangong, com uma estrutura básica de três módulos que consiste no módulo central Tianhe e nos módulos de laboratório Wentian e Mengtian.

Durante a sua permanência em órbita, a tripulação da Shenzhou-14 irá testemunhar o acoplamento dos dois módulos de laboratório, da nave de carga Tianzhou-5 e da nave espacial tripulada Shenzhou-15, com o módulo central Tianhe. Eles vão rodar com a tripulação da Shenzhou-15 em órbita e retornar em dezembro ao local de pouso em Dongfeng, na Região Autônoma da Mongólia Interior, norte da China, disse Lin.

