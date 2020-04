Chomsky: 'Bolsonaro compete com Trump para ser pior criminoso do planeta'

O linguista Noam Chomsky, um dos mais respeitados intrelectuais do mundo, afirmou que Trump e Bolsonaro competem entre si para ver quem será o maior criminoso do planeta edit

247 - O linguista americano Noam Chomsky, um dos mais respeitados intelectuais do mundo, comparou Jair Bolsonaro a Donald Trump e afirmou que os dois presidentes competem “para ver quem pode ser o pior criminoso do planeta”.

A reportagem do jornal Folha de S. Paulo destaca que "em entrevista concedida ao programa jornalístico independente “Democracy Now!”, Chomsky falava sobre a conduta de Trump à frente do país mais atingido pela pandemia do coronavírus quando se referiu a Bolsonaro como um “louco da parte sul do hemisfério”.

Diz Chomsky: "equanto Trump nos encaminha para a destruição, ele recebe alguma ajuda tão burra na parte sul do hemisfério (...) Tem um outro louco, Jair Bolsonaro, que está tentando competir com Trump para ver quem pode ser o pior criminoso do planeta.”

A matéria ainda relata que "a fala dura de Chomsky foi acompanhada de uma série de críticas a Bolsonaro. O linguista lembrou, por exemplo, ocasiões em que o presidente minimizou a gravidade da Covid-19, doença causada pelo coronavírus."

