Com Covid, Mercadante não irá a casamento de Lula e Janja e manda mensagem para noiva

247 - O presidente da Fundação Perseu Abramo, Aloizio Mercadante, não poderá comparecer ao casamento do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e da socióloga Rosângela da Silva, a Janja, nesta quarta-feira (18), por estar com Covid-19.

De acordo com a coluna Painel, do jornal Folha de S.Paulo, Mercadante enviou mensagem para a noiva, parabenizando-a pelo casamento e elogiando a energia que Janja trouxe para Lula e para a campanha. Segundo ele, que deverá coordenar o programa de governo do petista, a socióloga será muito importante no processo eleitoral que se aproxima.

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e a socióloga Rosângela Silva se casam nesta noite, numa festa para 150 convidados, em São Paulo. Lula e Janja se conheceram em Curitiba, durante os 580 dias da prisão política de Lula – o ex-presidente foi preso ilegalmente pelo ex-juiz suspeito Sergio Moro para que não pudesse disputar as eleições presidenciais de 2018, abrindo caminho para a ascensão de Jair Bolsonaro, de quem Moro depois foi ministro.

Na festa, será proibido o uso de celulares e a segurança nos arredores do local será reforçada. Janja ganhou destaque no universo de Lula em 2019, quando o petista ainda estava preso na Polícia Federal de Curitiba. A namorada o visitava com frequência no período – oficialmente os dois estão juntos desde 2018.

Socióloga, Janja é militante do PT desde 1983, se formou na Universidade Federal do Paraná, entre 1990 e 1994, especializando-se em História e Gestão Social e Desenvolvimento Sustentável. “Eu agora estou com a Janja, que é muito politizada, tem uma cabeça política boa e é muito feminista”, disse Lula em entrevista ao podcast “Mano a Mano”, do cantor Mano Brown.

