Com menos de 15 mil funcionários, Globo recebeu cerca de 3 mil denúncias internas entre 2015 e 2019

247 - De acordo com o jornalista Ricardo Feltrin, do UOL , desde que e direção da Globo criou em 2015 uma estrutura de “compliance” (transparência), milhares de denúncias começaram a ser feitas.

Com menos de 15 mil funcionários, a emissora recebeu “umas 3 mil denúncias entre 2015 e 2019. Claro, não são casos só de assédio (de qualquer tipo: moral, profissional etc.), mas representam um incidente para cada quatro funcionários”, escreveu Feltrin.

“Não sou ‘coach’ corporativo, mas é óbvio que alguma coisa está MUITO errada na cultura de qualquer empresa com esses números”, escreveu Feltrin.

A coluna do jornalista questiona se o caso Melhem não é “só a ponta da pirâmide na Globo” e traça um perfil do ator e diretor desde quando entrou na Globo até virar executivo do setor de humor. Uma das pessoas ouvidas por Feltrin diz que “ele se revelou. Mudou de personalidade”.

