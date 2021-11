Deolane Bezerra tem contas bancárias bloqueadas pela Justiça

A advogada criminalista Deolane Bezerra teve as contas bloqueadas após descumprir uma ação trabalhista edit

Por Bruna Nardelli, Metrópoles - Acostumada a ostentar nas redes sociais, a advogada criminalista Deolane Bezerra teve parte de suas contas bancárias bloqueadas pela Justiça. A ex-mulher de MC Kevin sofreu a punição após descumprir uma ação trabalhista.

De acordo com Erlan Bastos, colunista do EmOff, a loira não recolheu o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS) de uma empregada doméstica. A funcionária teria trabalhado para a advogada entre 18 de maio de 2017 e 12 de fevereiro de 2019. O salário dela à época era de R$ 1,5 mil.

