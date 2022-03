Dois terços das mulheres brasileiras sofreram assédio sexual em bares e em restaurantes, diz pesquisa

Apoie o 247

247 - Duas em cada três mulheres brasileiras já foram assediadas em restaurantes, bares e casas noturnas no Brasil, de acordo com pesquisa feita para a marca de uísque Johnnie Walker e para a Women Friendly, startup responsável pela certificação de casas que se empenham em coibir o assédio sexual nas suas dependências. O levantamento foi realizado com 2.221 mulheres maiores de 18 anos, em todas as regiões do Brasil e de todos os grupos etários, étnicos e de renda. Segundo a pesquisa, 66% sofreram algum tipo de assédio em restaurantes, bares e baladas.

As estatísticas foram publicadas nesta segunda-feira (7) pelo jornal Folha de S.Paulo. No último final de semana, o assédio foi tema de ampla repercussão nas redes sociais, após o deputado estadul Arthur do Val, conhecido como Mamãe Falei, dizer que as mulheres ucranianas "são fáceis porque são pobres". Ele foi ao país europeu, onde várias pessoas estão em situação de vulnerabilidade por causa da guerra com a Rússia.

Os números apontaram que 78% foi a proporção de assediadas em mulheres que já trabalharam em casas desse setor.

De acordo com a pesquisa, 53% já deixaram de frequentar lugares depois de sofrer violência, e 50% nunca vão sozinhas a bares, restaurantes e baladas. Ao todo, 8% preferem sair sem companhia.

Segundo a pesquisa, 41% se sentem seguras apenas quando estão com um grupo de amigas e amigos, e 13% nunca se sentem seguras.

As estatísticas mostraram que 47% enfrentaram a insistência do assediador em falar com elas, mesmo sem receber atenção. E 40% das mulheres foram seguradas pelo braço ou pelo cabelo após não corresponder o agressor.

Pela pesquisa, 13% foram beijadas à força e 12% foram tocadas nas partes íntimas. De acordo com os números, 6% foram vítimas do "boa noite, Cinderela", ato de colocar substância narcótica à bebida da mulher. Ao todo, 93% dos criminosos eram frequentadores dos estabelecimentos.

