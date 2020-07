Domènec Torrent assina contrato para treinar Flamengo até dezembro de 2021

247 - O Flamengo oficializou a contratação do técnico Domènec Torrent. Em comunicado aos seus sócios, o clube carioca informou que o vínculo do espanhol com o time vai até o fim de 2021.

“Estou muito feliz por fazer parte dessa nação. Vamos lutar por títulos e nos vemos em breve. Muito obrigado”, disse o treinador em vídeo gravado para a FlaTV.

Domènec Torrent atuava como auxiliar do técnico Pep Guardiola no Manchester City. Depois, treinou o New York City.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.