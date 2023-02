Em Washington nasce Júlia, filha de Carluxo com ex-secretária do governo Bolsonaro

Apoie o 247

247 - Nasceu nesta segunda-feira (13) em Washington, nos Estados Unidos, Júlia, a quarta neta de Jair Bolsonaro, filha do vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ) com a ex-secretária do Programa de Parcerias de Investimento Martha Seillier.

“Embora a equipe da coluna tenha confirmado essas informações com amigos dos pais da bebê, os aliados do ex-presidente da República vêm tratando o assunto no maior sigilo. Sempre que questionados a respeito, dizem que não sabem de nada ou evitam dar informações. Um dos motivos para a reserva é o fato de o pai ser Carlos Bolsonaro, o Carluxo, que sempre foi avesso à exposição de detalhes de sua vida pessoal e mais refratário ainda à imprensa”, informa a jornalista Malu Gaspar em sua coluna no jornal O Globo.

“Outro motivo é que Martha está muito contrariada com o fato de que informações sobre a gravidez foram publicadas pela coluna do jornalista Leo Dias no site Metrópoles. A mãe da nova neta de Jair Bolsonaro considera uma invasão de privacidade a divulgação da notícia. A ex-secretária mora em Washington desde maio, quando foi indicada representante do Brasil no Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID). Ela se reporta não à direção do BID, a Brasília. Ele deve voltar para o Brasil em junho com a filha”, acrescenta a jornalista.

