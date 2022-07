Ewbank e Gagliasso falam ataque racista aos filhos: “Dor e indignação”

Apoie o 247

247 - Os atores Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso falaram ao Fantástico sobre os ataques racistas que seus filhos sofreram no sábado (30), de uma mulher, em Portugal.

"O grito da minha mulher foi de dor, mas também de indignação", disse Bruno.

De acordo com a assessoria do casal, "uma mulher branca, que passava na frente do restaurante Clássico Beach Club, xingou, deliberadamente, não só Títi (Chissomo) e Bless, mas também a uma família de turistas angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais “pretos imundos”.

