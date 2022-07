Filhos de Giovanna Ewbank e Gagliasso são vítimas de racismo em Portugal

Pessoas que estavam no local disseram que uma mulher teria falado para “tirar aqueles pretos imundos dali”, se referindo aos filhos dos atores edit

247 - Um vídeo divulgado pelo colunista Leo Dias, do Metrópoles, mostra a atriz Giovanna Ewbank discutindo com uma mulher em Portugal. Segundo fontes que estiveram no local, o motivo foi que os filhos da atriz teriam sofrido racismo.

No vídeo, é possível ouvir Ewbank chamando a mulher de “racista nojenta”. Ainda de acordo com o colunista, pessoas que estavam no local disseram que a mulher teria falado para “tirar aqueles pretos imundos dali”, se referindo aos filhos de Ewbank e Gagliasso.

Bruno Gagliasso estava presente no momento em que a esposa discutia com a mulher. No vídeo, ele é visto ao lado de Ewbank durante a discussão.

