Filha de ex-paciente de Teich pede desculpas: 'fui invadida por dores da morte da minha da minha mãe'

247 - Filha de uma ex-paciente do novo ministro da Saúde, Regina Pussente se retratou após tecer críticas a Nelson Teich, atual ocupante do cargo.

"Como expliquei em um post anterior, fui invadida por lembranças muito dolorosas por conta da morte da minha mãe. E por isso, fiz um comentário infeliz a respeito do Dr. Nelson, qdo médico ( minha morreu em 1999). Acabei me excedendo com o Ministro Nelson em 2020", disse ela em um segundo post no Facebook sobre o tema.

Na primeira postagem, ela disse não ter algo "contra a pessoa do Sr. Ministro". "O que tenho é um sentimento em relação a uma situação que vivi e que de forma desrespeitosa foi exposta por “jornalistas” e pessoas irresponsáveis".

Nas críticas dirigidas ao médico, Regina afirmou que "este monstro, mesmo sabendo do estado terminal e das dores absurdas que ela estava sentindo, deixou ela esperando um tempão por atendimento".





