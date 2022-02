Jovem é intubada por uso de cigarros eletrônicos

A jovem americana Juliet Roberts, 18 anos, afirmou ter sido diagnosticada com pneumonia pela presença de toxinas no órgão edit

247 - A jovem americana Juliet Roberts, 18 anos, foi internada e intubada devido a complicações relacionadas ao uso de cigarros eletrônicos, em janeiro desse ano. Ela, que mora no estado do Tennessee, usava o dispositivo desde os 14. Ela diz ter sido diagnosticada com pneumonia e dano pulmonar, causado pela presença de toxinas no órgão. As informações foram publicadas pelo jornal O Globo.

De acordo com médicos, Juliet teria morrido se não tivesse buscado ajuda, teria morrido. "Meus pulmões nunca vão se recuperar completamente. Mas eles deverão ficar fortes o suficiente para voltar a minha vida normal", disse ela. "Passar quatro dias intubada é motivação suficiente para parar", complementou.

Roberts gravou um vídeo no Tik Tok para falar sobre a situação dela. A jovem disse ter acordado um dia sentindo um leve resfriado, e ao decorrer dos dias, sentiu cada vez mais falta de ar. Ela chegou a ficar quatro dias intubada.

"Tenho uma longa recuperação diante de mim. Não posso trabalhar por um período de seis meses até um ano. Não consigo fazer coisas como tomar banho e subir escadas sozinha", afirmou.

