Luciano Hang entra com queixa-crime contra Felipe Neto na Justiça

Metrópoles - O empresário Luciano Hang entrou com uma queixa-crime contra o influenciador digital Felipe Neto na 43ª Vara Criminal, do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro.

O dono da Havan alega que Neto cometeu crime de calúnia ao postar no Twitter, onde acumula mais de 13 milhões de seguidores, que ele falsificou o atestado de óbito da mãe, Regina, para não constar morte por Covid-19.

No processo, o empresário citou postagens do youtuber. Em uma delas, o influenciador diz que Hang adulterou o documento sobre o falecimento. Em outra, liga ao bilionário uma reportagem que relata a fraude praticada por médico da Prevent Senior.

