Marcelo Adnet explica silêncio sobre caso Marcius Melhem e Dani Calabresa

O humorista explicou pela primeira vez no Twitter por que ficou em silêncio após a divulgação das primeiras denúncias de assédio de Marcius Melhem contra mulheres na Globo, entre elas Dani Calabresa, sua ex-esposa edit

247 - O humorista e roteirista da Globo Marcelo Adnet explicou pela primeira vez por que ficou em silêncio após a divulgação das primeiras denúncias de assédio de seu colega Marcius Melhem contra mulheres na Globo, entre elas Dani Calabresa, ex-esposa de Adnet.

O desabafo do ator surgiu após um elogio feito pelo humorista Ronald Rios. “Um salve também para o Marcelo Adnet por ter liderado um bonde para fazer a cobrança pelo certo. E principalmente por ter aguentado as porradas quando não podia falar publicamente sobre o assunto. Deve ter sido foda segurar a língua quando todo mundo te chamava de passa-pano'”, escreveu Rios no Twitter.

Adnet respondeu. “Obrigado. Fiz o mínimo, agi e respeitei totalmente o sigilo que as vítimas pediram. A história é muito pesada e traumática para os envolvidos”.

Quando deu entrevista ao programa Roda Viva, Marcelo Adnet se esquivou quando foi perguntado sobre o assunto. “Não posso sair falando o que as vítimas me contaram em segredo”, respondeu na ocasião.

O conhecimento liberta. Saiba mais