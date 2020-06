Moro: “fiquei quase sozinho no combate à corrupção dentro do governo”

O ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sergio Moro afirmou que não teve apoio dentro do governo Bolsonaro para ações de combate à corrupção. Ele disse: “senti que fiquei quase sozinho no combate a corrupção dentro do governo (...) O governo não se empenhou tanto na agenda de combate à corrupção" edit

247 - O ex-ministro Sergio Moro disse que ficou praticamente sozinho no combate à corrupção dentro do governo Bolsonaro. Ele salientou, no entanto, que faz as críticas em caráter “construtivo”.

A reportagem do jornal Valor destaca que “na sua opinião, o governo Bolsonaro tem oportunidade de mostrar que combate a corrupção se agora se esforçar para que a PEC da segunda instância avance ou se, por exemplo, o presidente nomear para o Supremo Tribunal Federal (STF) uma pessoa identificada com essa pauta. ‘As vagas no Supremo são oportunidades de o presidente indicar pessoas comprometidas com agenda anti-corrupção’, sugeriu Moro.”

A matéria ainda acrescenta que “Moro não deixou clara qual sua opinião sobre o armamento da população, defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, mas ponderou que, ao aceitar compor o governo, sabia que “teria que concordar em alguma medida com flexibilização de arma de fogo”.

