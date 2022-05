Namorada de Rafael Miguel se pronuncia sobre prisão do pai, três anos após assassinato de ator

Apoie o 247

247 - Isabela Tibcherani, namorada de Rafael Miguel, ator do SBT que foi assassinado pelo pai da moça em 2019, se pronunciou sobre a prisão do criminoso, após quase três anos foragido. Em entrevista para José Luiz Datena, a jovem chorou ao falar sobre o caso. Segundo a moça, ela ainda está assimilando tudo o que aconteceu e avisou que está mais tranquila depois da prisão do pai, Paulo Cupertino. A reportagem é do portal Na Telinha.

"Eu acabei de ser informada sobre a prisão dele eu ainda estou assimilando. Não é a primeira vez que eu recebi essa informação tanto que quando recebo ligação, a minha reação era dizer 'você tem certeza do que está falando? Você me confirma esta informação? Porque eu não posso ter minha vida balançada' mas, agora, é real e faz cinco minutos que eu descobri. Eu ainda estou assimilando tudo", disse.

"Agora não é o momento ideal pra recapitular. Já deixei claro que a nossa relação nunca foi saudável e tudo que ele fez não é tão surpreendente, por conta da índole que ele tem. Eu não desejo mal, mas também não sei dizer se eu me sinto bem. É um mix de sentimentos e sensações porque, de três anos pra cá, minha vida mudou completamente. Até hoje é uma luta pra me reerguer, pra voltar a minha vida como era antes, para conquistar o meu espaço sem que tudo me afete.", completou;

Na sequência, ao ser perguntada se ela está tranquila com a prisão do pai, Isabela se emocionou bastante e quase não conseguiu responder o apresentador."Com certeza (está tranquila). Eu não sei dizer o que eu estou sentindo, mas eu tenho certeza de que não é ruim (a notícia), é só impactante, porque eu passei três anos da minha vida tentando conviver com tudo que passou. É uma coisa que eu não preciso, não quero e não posso, mas, com a maturidade que eu adquiri durante todo esse tempo, ter que lidar com isso tudo sozinha, tenho certeza de que vai dar tudo certo e, agora, é só uma questão de progresso e nada mais", afirmou.

