Número de assassinatos no Brasil recua no primeiro trimestre

A criminalidade teve uma queda de 6% nos três primeiros meses deste ano em comparação com o mesmo período do ano passado edit

247 - O índice nacional de homicídios, com base nos dados oficiais dos 26 estados e do Distrito Federal, apontou nesta quarta-feira (18) que 10,2 mil pessoas foram assassinadas no primeiro trimestre no Brasil, uma queda de 6% na comparação com o mesmo período do ano passado. As estatísticas foram publicadas pelo portal G1.

Foram levados em consideração os crimes de homicídios dolosos (incluindo os feminicídios), latrocínios (roubos seguidos de morte) e lesões corporais seguidas de morte.

De acordo com os dados, na contramão do Brasil, cinco estados registraram alta na criminalidade: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Pernambuco, Piauí e Rondônia. Acre teve a maior queda (30%) e Rondônia o maior aumento nos crimes (48%).

