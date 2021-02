O que é bacteremia, doença que levou Lula a ser internado

Bacteremia é a presença de bactérias no sangue que podem se propagar para diferentes partes do corpo edit

247 - Foi informado nas redes sociais que o ex-presidente Lula foi internado no último sábado, 6, no Hospital Sírio-Libanês, após ser diagnosticado com bacteremia. Ele já passa bem e teve alta na manhã desta terça-feira, 9.

O que é bacteremia

Bacteremia é a presença de bactérias no sangue - que pode ocorrer por diversos motivos. Apesar dos casos de bacteremia geralmente não levarem ao aparecimento de sinais ou sintomas, por infectar o sangue, o microrganismo pode se dirigir a diferentes partes do corpo.

Nos casos mais graves, a propagação pode causar uma infecção generalizada (choque séptico), gerando febre, diminuição da pressão e alteração na frequência respiratória, por exemplo.

