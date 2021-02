Lula deixa hospital Sírio Libanês após diagnóstico de bacteremia

Ex-presidente deu entrada no hospital em São Paulo no sábado (6), foi medicado e recebeu alta nesta manhã. Segundo sua assessoria, ele “encontra-se clinicamente estável” edit

247 - O ex-presidente Lula foi diagnosticado com bacteremia - presença de bactérias na corrente sanguínea -, foi hospitalizado, medicado e agora passa bem. Ele recebeu alta do Hospital Sírio Libanês, em São Paulo, na manhã desta terça-feira (9).

“O ex-presidente Lula deu entrada no Hospital Sírio-Libanês no sábado (06) com quadro de bacteremia. Ele foi internado e medicado com antibióticos por via venosa. Encontra-se clinicamente estável e teve alta hoje pela manhã”, informou mensagem postada em sua conta no Twitter.

Segundo o boletim do hospital, divulgado às 11h30 desta terça, Lula “foi acompanhado pelas equipes médicas coordenadas pelo Prof. Dr. David Uip e pelo Prof. Dr. Roberto Kalil Filho”.

