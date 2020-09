O que é o Trader? Entenda mais sobre a nova febre da internet no setor financeiro

A vida emocionante de um trader: a nova febre no setor financeiro

Pense em um parque de diversões. Qual a atração mais chamativa e emocionante? Se pensou em montanha russa acertou. Guardada às devidas proporções, a emoção vivida nesse brinquedo é o combustível para um trader, pessoa que lida com os altos e baixos do mercado de investimentos da Bolsa de Valores.

Um trader pode ser profissional ou amador, mas é fato que deve dominar a arte da compra e venda de ações em curto prazo, por exemplo, se destacando por realizar negociações lucrativas. E para tanto, esses bons resultados vêm do conhecimento sobre o mercado financeiro e de como contextos econômicos, políticos, sociais e corporativos influenciam nos investimentos.

A rotina do trader é dinâmica e, agir logo, com astúcia e conhecimento são características essenciais, sempre aproveitando o momento. Talvez seja por isso que essa função, em destaque nas transações via internet, esteja tão cobiçada dentro do setor financeiro.

O real significado do trader

Em inglês "trade" significa comércio ou negócio. Então, nessa lógica, o significado de trader seria alguém que faz negócios. E, trazendo para o âmbito financeiro, significa uma pessoa que realiza transações, principalmente na Bolsa de Valores, analisando e negociando as empresas lá listadas.

O diferencial do trader: ser dinâmico

Na verdade a característica principal de um trader e que o diferencia dos demais é que esse tipo de investidor realiza várias operações na Bolsa em um curto espaço de tempo.

Exemplo: o trader avalia que uma determinada ação atingirá um novo patamar de cotação, e está em R$24,00 e percebe-se, pelos dados, que há grandes chances de chegar R$25,00 no decorrer do dia. Com essa informação, ele realiza a compra do ativo e, quando o valor previsto é alcançado, ele a vende. Ou seja, vende a ação adquirida por um preço maior do que comprou.

Sim, você pode ser um trader!

Se você quiser se tornar um trader, existem algumas considerações a seguir que vão garantir maior sucesso em suas operações. Como: controle financeiro pessoal, conhecimento sobre mercado financeiro, controle emocional, acompanhamento constante do movimento da Bolsa.

Retorno financeiro

Como toda profissão ou qualificação, o retorno financeiro é importante. Como um trader identifica oportunidades de investimentos, quanto ganha um trader da Bolsa e quanto ganham os traders iniciantes?

É aí que entram os conhecimentos sobre o mercado e as informações que podem influenciar para o sucesso dos lucros. Mais um exemplo: imagine que o preço do petróleo, no mercado internacional, comece a subir. Isso pode sinalizar que as petroleiras, como a Petrobras, aumentarão seus ganhos. Esse fato tende a levar as pessoas, que negociam ativos na Bolsa a comprarem ações dessas empresas. O trader, percebendo esse cenário, se antecipa, traça uma tendência de cotação e compra os papeis da companhia, antes da valorização. Trader gastou na compra: R$2000,00 e vendeu por R$2200,00, lucrando R$200,00.

Pronto para ser um trader de sucesso?

Para se tornar um trader o requisito básico é o preparo tanto de entendimento de mercado quanto de dinamismo. Mas, para que seja um profissional completo e qualificado precisa de algumas ações como: abrir uma conta em alguma corretora de investimento, ter capital disponível para começar a investir, conhecer seu perfil para identificar sua tolerância ao risco, escolher quais investimentos pretende fazer, definir estratégias compatíveis com suas metas, ter disciplina, acompanhar informações e análises de mercado, monitorar seus investimentos.

Curiosidades sobre os diferentes perfis de traders

Existem diferentes perfis de traders. Conheça alguns e, tente traçar seu próprio perfil.

Trader institucional: é uma pessoa vinculada às financeiras, fundos, seguradoras ou empresas em geral. Ele age de acordo com as estratégias das pessoas que está representando.

Trader executor (Broker): como o nome sugere, o broker apenas executa as ordens de compra e venda relativas às negociações dos traders. Ele não toma decisões de investimento.

Sales traders: são pessoas que mediam as negociações, oferecendo estratégias e executando as ordens de acordo com o consentimento de seus clientes.

Trader autônomo: pode ser profissional ou não. Sua principal característica é realizar as transações com recursos pessoais, seguindo estratégias próprias.

