O sucesso dos jogos online em 2020

Devido a esta pandemia que veio afectar o ano 2020, todos nós sentimos necessidade de nos divertirmos de forma virtual fosse através de jogos online ou através de festivais de música on-line nas redes sociais ou em outras plataformas.

Vários cantores e bandas de todo mundo deram concertos virtuais onde artistas se juntaram e animaram assim milhões de fãs através dos seus ecrãs.

O Lollapalooza é um festival de música alternativa que acontece anualmente, Que é composto por géneros de música como o rock Alternativo, heavy metal, punk-rock e também algumas performances de comédia e danças.

Este ano aconteceu de forma virtual entre os dias 30 de Julho e 2 de Agosto com transmissão ao vivo. Contando assim com mais de 150 artistas no cartaz.

Sabia que o Poker Online existe desde 1998?

Para quem prefere jogos de apostas, existe também desde 1998 o poker online que é jogado em todo o mundo. Sendo o poker online um jogo legal, com lei existente em muitos países, os locais online podem ser facilmente vulneráveis a certos tipos de fraudes até mesmo por parte de alguns jogadores.

Se for "novo" neste tipo de jogo, existem códigos promocionais que podem ajuda-lo a começar.

O que posso conseguir com o Pokerstars código promocional 2020?

Este código promocional é uma grande ajuda para quem deseja se divertir bastante numa das melhores operadoras de poker online e casino do mundo.

Qualquer jogador tem curiosidade em saber quais as diversificações que ele pode ter com os jogos e por isso está sempre atento a todo o tipo de jogos mais jogados e todo o mundo. Além disso saber quais são os melhores jogos a nível mundial e os mais jogados é uma informação incrível para todos os jogadores que gostam deste assunto.

Os jogos mais jogados este ano foram responsáveis pela movimentação de bilhões de dólares no mundo inteiro.

Os 7 jogos online mais Jogados em todo mundo este ano:

1 - League of Legends

Este jogo está nos primeiros lugares em vários rankings de jogos nos últimos anos.

Lançado em 2009, o jogo conta com o modo multiplayer permitindo assim as competições via internet.

Para vencer o jogo, além de uma excelente estratégia, a sua equipa vai precisar de derrotar a equipa adversária e destruir a sua base.

Alem disso é um dos melhores jogos e um dos mais jogados no mundo!

2 - World of Warcraft

World of Warcraft foi o segundo classificado no ranking, este foi lançado em 2004 e também é um jogo multiplayer.

Ao joga-lo, você vai escolher um personagem de acordo com a sua raça para realizar diferentes missões em vários ambientes.

Neste jogo quantas mais missões você realizar, mais o seu personagem evolui, e por consequência, ganha mais atributos e se torna mais forte.

3 - Counter Strike

O Counter Strike é um jogo tradicional, clássico que faz sucesso há muitos anos.

Ele foi lançado em 1999. É um jogo bastante emocionante dentro da arena virtual onde podemos jogar no modo multiplayer com jogadores de todo o mundo.

Ao longo do tempo ele veio a ser melhorado com o devida atenção dos seus usuários.

É um dos jogos mais jogados em todo mundo, existem milhares de comunidades que realizar vários campeonatos pelo mundo, aumentando ainda mais as interações entre os jogadores mais competitivos.

4 – Cross Fire!

Foi lançado em 2007 e é o quarto classificado no ranking, CrossFire é um jogo de tiro.

Existem duas forças mercenárias a Global Risk e a Black List que estão em guerra. Como nos filmes de histórias de guerras entre nações por baixo dos bastidores.

Como jogador, você vai trabalhar numa equipa para cumprir uma série de objetivos e ganhar experiência em diversos cenários contra a equipa adversária.



5 -Hearthstone: Heróis de Warcraft

O gênero do jogo é Jogos de Cartas-Online, desenvolvido empresa Blizzard Entertainment.

Recentemente eleito o melhor game multiplayer pelo Google Play, hearthstone alcançou a incrível e fantástica marca de mais de 73 milhões de jogadores em todo o mundo.

6 – Minecraft!

O Sexto jogo mais vendido do mundo, com mais de 100 milhões de unidades vendidas!

O Minecraft é um game sui generis, sem concorrência no mercado.

No Minecraft, a tarefa é formar mundos à base de blocos quadrados, mais ou menos como em SimCity, o célebre jogo de construção de cidades.

7 - Heroes of the Storm!

Heroes of the Storm um jogo com um estilo battle arena.

Há varias campeonatos e grandes competições em todo o mundo.

A proposta do jogo, além de fazer parte do calendário mundial de competições, é congregar heróis e vilões de diversas sagas.

Disfrute e divirta-se!

