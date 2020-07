Lollapalooza anuncia festival virtual de 4 noites, com Paul McCartney, mais de 150 artistas e Michelle Obama

O festival vai contar também com a participação de The Cure, Outkast, Metallica, Tom Morello, ASAP Rocky, Tenacious D e ainda com um discurso da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama edit

247 - O grande festival Lollapalooza realizará um evento virtual e gratuito com apresentações que incluem Paul McCartney, The Cure, Arcade Fire, Outkast, Tenacious D e um tributo ao cantor David Bowie.

Além disso, outros artistas importante participarão do evento, como LCD Soundsystem, Lorde, Yeah Yeah Yeahs, Metallica, Tyler the Creator, Run the Jewels, ASAP Rocky, Tom Morello, Chance the Rapper, Jane’s Addiction, Alabama Shakes, Tove Lo, Portugal. The Man, H.E.R, entre outros.

Lista de artistas (Photo: Reprodução)

A edição de Chicago do Lollapalooza, que aconteceria em agosto, foi cancelado em decorrência da pandemia de Covid-19. No lugar irá acontecer o festival virtual, com uma transmissão ao vivo de 4 noites e mais de 150 artistas. A transmissão será feita pelo YouTube.

Além dos shows, o festival terá participação especiais, como a ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama.

A transmissão ao vivo Lolla2020 acontece entre 30 de julho e 02 de agosto, começando às 17h de Chicago (19h no horário de Brasília). Os dias e horários de cada artista serão divulgados na próxima quinta-feira, 30.

