Pastor bolsonarista Valdemiro Santiago teria comprado jatinho de US$ 59 milhões, afirma jornalista

247 - Apoiador de Jair Bolsonaro, o pastor Valdemiro Santiago, líder da Igreja Mundial do Poder de Deus, estaria comprando um jato Falcon da empresa Dassault Aircraft, no estado de Arkansas (EUA). O valor da aeronave, produzido na França, seria de US$ 59,3 milhões.

As informações foram divulgadas pelo jornalista Ricardo Setti no Twitter. De acordo com a postagem dele, a aeronave teria autonomia para levar o pastor bolsonarista de São Paulo a Moscou sem precisar fazer escala para abastecer.

O pastor bolsonarista já é investigado por vender sementes de "cura" para o coronavírus.

No início de novembro, a Justiça de São Paulo mandou penhoras R$ 17,5 mil de contas bancárias do pastor por falta de pagamento de aluguel de um imóvel em Pereira Barreto, no interior de São Paulo.

Foto do pastor Valdemiro Santiago figura como comprador de um jato Falcon 8x na empresa Dassault Aircraft Services em Little Rock, Arkansas (EUA). Lá o jato de 59,3 milhões de dólares feito na França é personalizado. A Igreja Mundial do Reino de Deus paga bem a seus pastores,não? pic.twitter.com/1NrWOefjcI December 13, 2020

Interior do jato de 3 turbinas Falcon 8x, de 59,3 milhões de dólares, que figura como comprado p/pastor Valdemiro Santiago na sede da empresa Dassault Aircraft Services em Little Rock, EUA. O avião do líder da Igreja Mundial do Poder de Deus pode ir de SP a Moscou sem reabastecer pic.twitter.com/tVEZQmDhSv — Ricardo Setti (@ricardosetti) December 13, 2020

