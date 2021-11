Redes sociais vão mostrar neste sábado por que é bom fazer turismo em Cuba

O Consulado Geral de Cuba em São Paulo e o Escritório do Ministério de Turismo de Cuba realizam pelas redes sociais neste sábado (27), às 17h00, o evento “RespiraCuba 2021” edit

247 - A maior das Antilhas se tornou um dos mais importantes destinos turísticos no mar do Caribe. O país tem zonas montanhosas impactantes por sua exuberância e beleza, praias formosas, quentes e cristalinas e numerosas cidades com uma arquitetura excepcional que foram declaradas monumentos nacionais e patrimônios da humanidade.

Para além dessas belezas, que por si sós fazem de Cuba um polo turístico, há os aspectos sócio-políticos. Cuba é especialmente estável, seu povo é educado, culto e solidário e se caracteriza por seu comportamento amistoso com todos os visitantes, tornando-se assim um destino muito seguro, com níveis mínimos de delinquência e com um sistema médico de excelência que inspira tranquilidade para todos que visitam o país.

Cuba manteve o controle sobre a pandemia provocada pela Covid-19 e já aprovou 3 vacinas seguras, com mais de 91 por cento de efetividade. Em novembro praticamente toda a população cubana estará vacinada. Incluindo, pela primeira vez no planeta, crianças entre 2 e 18 anos, cuja vacinação se iniciou em 5 de setembro, também com vacinas cubanas com segurança e efetividade comprovada. O país tem também outras duas vacinas candidatas em processo de testes e ensaios clínicos o que confere mais segurança. Cuba iniciou a abertura gradual de suas portas ao turismo a partir de 15 novembro.

O evento "RespiraCuba 2021" visa informar e promover essas qualidades da maior das ilhas do Caribe. Através desse evento é possível conhecer informações turísticas importantes sobre Cuba, por meio de audiovisuais sobre o produto turístico cubano, roteiros aéreos, programas turísticos, os requisitos para os vistos turísticos, os requisitos para expedição, os seguros médicos disponíveis e as normas de segurança e proteção contra a Covid-19 vigentes no país.

O evento será transmitido pelo Facebook e Instagram do Consulado de Cuba, neste sábado, às 17h00.

