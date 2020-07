Responsável no Ministério da Defesa por monitoramento da Amazônia deixa o cargo

O major brigadeiro José Volkmer, que pediu demissão, era responsável pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia do Ministério da Defesa edit

247 - O major brigadeiro José Volkmer pediu demissão do governo Jair Bolsonaro. O militar era responsável pelo Centro Gestor e Operacional do Sistema de Proteção da Amazônia do Ministério da Defesa. A informação foi publicada pela coluna de Lauro Jardim. O órgão é o responsável pelo monitoramento do desmatamento, garimpo e do narcotráfico na região.

No Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, também houve uma troca. Wilson Diniz Wellisch foi exonerado do cargo de secretário de Radiodifusão da pasta. Quem assumirá o lugar dele é Maximiliano Salvadori Martinhão, que deixará a função de assessor especial do ministro Marcos Pontes para assumir o novo cargo.

No Ministério da Educação foi exonerado o economista Ricardo Braga, da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior.

