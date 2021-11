Seminário na USP debate até onde a categoria “fascismo” explica o momento atual

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas (FFLCH) da Universidade de São Paulo (USP) realiza neste mês de novembro o seminário “Fascismo: ontem e hoje?”, que debate até que ponto a categoria de “fascismo” ajuda a entender o momento atual.

Nesta terça-feira (23) acontece a terceira mesa de debates, com o tema "O nome e a coisa: fascismo, populismo, destruição?", com as participações de Nadia Urbinati, pesquisadora da Universidade de Columbia, em Nova York, e de Renato Lessa, da PUC do Rio. A mediação será feita por Walquiria Leão Rego, da Unicamp.

O evento conta com tradução simultânea. O seminário é uma iniciativa do Centro de Estudos da Cultura Contemporânea (CEDEC), Centro de Estudos dos Direitos da Cidadania (CENEDIC) – USP, Centro de Estudos Marxistas (CEMARX) – UNICAMP e Instituto Nacional de Ciência e Tecnologia para Estudos sobre os Estados Unidos (INCT – INEU) e conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (PPGCP) – USP e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal em Nível Superior (CAPES).

PUBLICIDADE

Assista

PUBLICIDADE