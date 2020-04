'Os governos estão usando o coronavírus para construir a arquitetura da opressão', diz Snowden

O ex-administrador de sistemas da CIA, famoso por ter vazado crimes de guerra dos Estados Unidos no Oriente Médio, Edward Snowden denuncia o crescimento do autoritarismo em meio à pandemia de Covid-19 edit

247 - O ex-administrador de sistemas da CIA, famoso por ter vazado crimes de guerra dos Estados Unidos no Oriente Médio, Edward Snowden alertou sobre o uso da crise do coronavírus para estabelecer ditaduras em diversos países. Em entrevista ao cofundador da VICE, Shane Smith, o ‘informante’ também denunciou que esta crise era fácil de prever.

“Os governos estão usando o coronavírus para construir a arquitetura da opressão”, disse Snowden na entrevista. Ou seja, o coronavírus está sendo usado para estabelecer regimes cada vez mais ditatoriais. Para ele, o autoritarismo está se alastrando e os cidadãos sacrificando seus direitos em nome do combate à pandemia.

O analista de sistemas apontou as recentes ações de mobilidade, o isolamento e as coletas de dados em parceria com empresas de telecomunicação, que ocorre no mundo inteiro - principalmente em países da Europa.

“Você realmente acredita que esses recursos não serão mantidos? Que esses conjuntos de dados não serão mantidos? Não importa como está sendo usado, o que está sendo construído é a arquitetura da opressão”, ressaltou.

Da Rússia, onde está exilado da perseguição norte-americana, Snowden criticou as ações do governo dos Estados Unidos, que gastou uma montanha de dinheiros para vigiar os cidadãos, mas não se preocupou com uma tecnologia que pode salvar vidas, apontando a falta de ventiladores mecânicos no país.

Uma crise sanitária previsível

Snowden também criticou o argumento de que não era previsível que uma crise sanitária ia se instalar no mundo. “Todo acadêmico, todo pesquisador que estava observando sabia que isso ia acontecer”, ressaltou. “Na verdade, até as agências de inteligência, posso te dizer em primeira mão, porque elas liam relatórios sobre planos para pandemias.”.

Ele ainda disse que “não tem nada mais previsível que uma crise de saúde pública num mundo onde vivemos amontoados em cidades lotadas e poluídas, do que uma pandemia”.

