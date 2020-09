TRT determina suspensão de partida entre Palmeira e Flamengo, após surto de Covid-19 no clube carioca

O tribunal acatou o pedido do Sindiclubes, o sindicato dos funcionários de clubes no estado, que entrou com uma ação civil pública, pedindo o adiamento da partida até que os funcionários e jogadores do Flamengo cumprissem quarentena edit

247 - O Tribunal Regional do Trabalho do Rio de Janeiro (TRT-RJ) determinou a suspensão da partida entre Palmeiras e Flamengo, pelo Campeonato Brasileiro, que ocorreria neste domingo, em São Paulo.

O tribunal acatou o pedido do Sindiclubes, o sindicato dos funcionários de clubes no estado, que entrou com uma ação civil pública, pedindo o adiamento da partida até que os funcionários e jogadores do Flamengo cumprissem quarentena. O clube carioca foi atingido por um surto de Covid-19.

A multa para descumprimento da decisão foi estabelecida em R$ 2 milhões. A decisão do TRT-RJ entende que “manter a partida implicaria risco demasiado para a saúde de jogadores das duas equipes, comissão técnica e demais empregados. Além disso, há risco de contaminação dos familiares, quando do retorno para casa."