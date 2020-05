URGENTE: EUA proíbem entrada de brasileiros; Brasil humilhado

247 - Os EUA não querem mais os brasileiros em seu território, pelo menos pelos próximos 14 dias, como prevê o decreto presidencial a ser assinado pelo presidente americano.

A reportagem do portal G1 destaca que “Trump já havia insinuado que estaria prestes a tomar a medida há alguns dias, devido ao aumento do número de casos no Brasil, que ocupa o segundo lugar entre os países com mais pessoas contaminadas, atrás justamente dos EUA.”

"Hoje o presidente tomou a ação decisiva para proteger nosso país, ao suspender a entrada de estrangeiros que estiveram no país durante um período de 14 dias antes de buscar a admissão nos Estados Unidos", diz um comunicado da secretária de imprensa da Casa Branca, Kayleigh McEnany.

