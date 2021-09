Zé de Abreu diz que Rafael Moro agrediu Joaquim de Carvalho e prega boicote contra The Intercept

O jornalista Rafael Moro Martins, editor do Intercept, chamou de "canalhice" o documentário "Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil", do também jornalista Joaquim de Carvalho, que aponta os furos da versão oficial sobre o caso de Juiz de Fora edit

247 - O ator José de Abreu reagiu em suas redes ao ataque do jornalista Rafael Moro Martins, editor do Intercept, que chamou de "canalhice" o documentário "Bolsonaro e Adélio – uma fakeada no coração do Brasil" , do também jornalista Joaquim de Carvalho, que aponta os furos da versão oficial sobre o suposto atentado contra Jair Bolsonaro, em Juiz de Fora, em 2018.

“Este cara é editor do @TheInterceptBr fica abaixo do Demori, para que uma agressividade dessas contra um colega experiente, premiado e tudo? Joaquim de Carvalho merece respeito! Babaca do cacete. #boicoteIntercept”, disse o ator em postagem na manhã desta terça-feira (14).

"Este cara é editor do @TheInterceptBr fica abaixo do Demori, para que uma agressividade dessas contra um colega experiente, premiado e tudo? Joaquim de Carvalho merece respeito! Babaca do cacete. #boicoteIntercept https://t.co/s2rAQ6Xnsq
September 14, 2021

Em postagem em sua conta do Twitter, Moro disparou: “Sem que surjam evidências em contrário, afirmar que Bolsonaro forjou o atentado a faca que sofreu equivale a dizer que Lula amputou o dedo de propósito para poder parar de trabalhar. É canalhice, em resumo”.

