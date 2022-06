A Cúpula das Américas no labirinto da integração latino-americana

Apoie o 247

Por Carol Proner e Paulo Gentile no El País - O presidente Joe Biden termina seu discurso e estende a mão para apertar a mão de um companheiro imaginário. Não há ninguém ao seu lado. A ação é repetida alguns dias depois. De sua parte, o ex-presidente George Bush condena Vladimir Putin por invadir o Iraque, não a Ucrânia.

Os principais líderes americanos parecem confusos. Mas não estão em sua relação com a América Latina, onde democratas e republicanos quase sempre concordaram que qualquer vínculo com os povos que vivem ao sul do Rio Grande deve ser estabelecido de acordo com os interesses, demandas, necessidades e caprichos exclusivos do governo dos Estados Unidos.

Com esta marca nasceu o IX Cúpula das Américas, que acontecerá de 6 a 10 de junho em Los Angeles. Persistente em errar na hora de estabelecer uma relação de respeito com as nações latino-americanas e caribenhas, o governo dos EUA convocou a nova Cúpula, colocando-a em perigo e mostrando mais do que a força, a fraqueza diplomática do governo Biden. Além disso, embora isso já parecesse impossível, as decisões de Washington aumentaram a péssima reputação da Organização dos Estados Americanos (OEA) como entidade regional representativa.

A convocação de uma nova Cúpula mostra que, além do retumbante fracasso na imposição da Área de Livre Comércio das Américas (ALCA) em 2005, estas serviram apenas para apoiar e promover a interferência dos EUA na América Latina, consolidando as assimetrias entre o centro e a periferia do continente.

Assim, alguns de seus objetivos norteadores, como o combate à corrupção e ao narcotráfico, foram utilizados por Washington para exercer poderes extraterritoriais, sancionando unilateral e coercitivamente seus adversários políticos em outras nações sob o pretexto de eliminar os perigos que ameaçavam nossas democracias.

A IX Cúpula parece fadada a se tornar o que quase todas as cúpulas de soberania democrática na região foram: um fiasco. A decisão unilateral do governo Biden de vetar a participação de Cuba, Venezuela e Nicarágua só confirma isso.

O presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, exigiu a suspensão do veto norte-americano como condição para estar presente em Los Angeles. Os governos de Gabriel Boric (Chile), Alberto Fernández (Argentina), Xiomara Castro (Honduras) e Luis Arce (Bolívia) também expressaram seu desconforto e rejeição à decisão do governo Biden. Nem López Obrador nem Arce participarão da Cúpula.

As objeções do governo boliviano também expressam sua veemente condenação à participação do secretário-geral da OEA, Luís Almagro, no processo de desestabilização e violência política que o país experimentou em 2019.

Ao longo de sua já tortuosa administração, Luís Almagro não fez mais do que demonstrar que o artigo 19 da Carta da OEA é um simples elemento decorativo que ele não está disposto a cumprir, que todo Estado tem o direito de escolher, sem interferências, seus interesses políticos, regime econômico e social, e organizar-se da forma que melhor lhe convier, tendo o dever de não intervir nos assuntos de outro Estado.

Estamos enfrentando um momento crucial para o sistema interamericano.

Aceitar as condições impostas pelo governo dos Estados Unidos, sem mais delongas ou com expressões politicamente inócuas de desgosto, significará um retrocesso democrático inexplicável em um momento em que, apesar de suas dificuldades, governos progressistas e de esquerda se multiplicam na América Latina.

Trata-se de pensar alternativas a um sistema em crise, fortalecendo os espaços existentes, em especial a Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos, Celac; reconstrução da União de Nações Sul-Americanas, Unasul; e fazendo o que mostrou ser possível fazer o primeiro ciclo progressista na região: a América Latina e o Caribe devem construir seus próprios órgãos, instituições e espaços multilaterais de integração regional, sem exclusões ou tutelas; reconhecendo a experiência inspiradora, embora não sem complexidade, da União Europeia; criando uma arquitetura de integração que se nutre da diversidade e se constrói no respeito inalienável pela soberania dos povos.

Os Estados Unidos poderão fazer parte deste grande desafio histórico.

Para isso, deve abandonar definitivamente sua arrogância hegemônica e colonial, deixando de considerar que os povos da América Latina e do Caribe não têm outro destino senão ser o quintal de suas aspirações imperiais.

