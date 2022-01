"Esquerda não está preparada para enfrentar a seita olavista", diz Maurício Noblat Waissmann

Apoie o 247

247 - Maurício Noblat Waissmann, ex-secretário de Cultura do governo Bolsonaro, Maurício Noblat Waissman, revelou, em entrevista à TV 247, os bastidores do olavismo, e fez alguns alertas à esquerda. Segundo ele, esse grupo político está perdendo poder de “mostrar-se” verdadeiramente representativo dos valores que defende.

“A esquerda não está entendendo. Perdeu o soft power, que ela sempre teve”, disse Waissman. “Ela tinha uma capacidade de mostrar-se como social, que é o que ela representa dentro do espectro político, ou seja, políticas sociais ativas, enquanto a direita seria sobre políticas tradicionais e manutenção do status quo”, reflete.

Ele apontou um caminho, como a criação de alguma organização de educação virtual, para reverter as conotações negativas que boa parte da população ainda associa com o espectro da esquerda. “As pessoas que exerciam o soft power na América Latina ou já morreram ou estão muito envelhecidas. O desafio é realmente cultural, trazendo a academia, professores universitários de qualidade, que poderiam começar a pôr a cara no mundo digital na forma de uma grande organização”. Culturalmente, a esquerda, de repente, se tornou caricata, e, ao se tornar aquela figura do militante caricato, acaba abrindo espaço para todo o resto”, disse.

