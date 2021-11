De Dubai, Bolsonaro mente sobre metas ambientais e debocha da COP26: 'dão problemas para os outros resolverem'

“Ali [COP] é um local onde quase todos apresentam os problemas para os outros resolverem”, disparou Bolsonaro, dizendo ainda que o Brasil foi “atacado" na Conferência do Clima da ONU edit

247 - Jair Bolsonaro mentiu neste sábado (13) sobre as execuções do Brasil em relação ao meio ambiente e debochou da COP26 - Conferência das Nações Unidas sobre as Mudanças Climáticas de 2021 -, encerrada em Glasgow, na Escócia.

“Ali [COP] é um local onde quase todos apresentam os problemas para os outros resolverem. Você pode ver. China, Índia, EUA não assinaram nada. Nós somos os que mais contribuímos para a não emissão de gases de efeito estufa e que por vezes mais pagamos a conta, mais somos atacados”, disse.

No entanto, China e Estados Unidos assinaram um acordo bilateral com declaração conjunta sobre o reforço da ação climática. Os países reunidos na COP26 chegaram neste sábado a um acordo para acelerar a luta contra a mudança climática.

Bolsonaro está em Dubai, onde se encontrou neste sábado com Mohammed bin Rashid Al Maktoum, que também é primeiro-ministro dos Emirados Árabes Unidos, após visita à Expo 2020.

