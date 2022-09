Europa desmata florestas ancestrais para garantir energia

Apoie o 247

247 - A Europa está destruindo suas florestas ancestrais para garantir níveis normais de suprimento energético, enquanto exige preservação ambiental de outros países.

Reportagem do New York Times denuncia que florestas na Finlândia, Hungria, Romênia e Estônia estão sendo queimadas para garantir o suprimento de madeira, atualmente a maior fonte de energia renovável do continente, que supera significativamente a geração eólica e solar. As queimadas atingem áreas de preservação, e cientistas já não conseguem rastrear a quantidade de árvores ceifadas.

“As pessoas compram pellets de madeira pensando que isso é uma escolha sustentável, mas na realidade estão favorecendo a destruição das últimas florestas naturais da Europa”, afirmou David Gehl, da ONG Agência de Investigação Ambiental, com sede em Washington.

O Parlamento Europeu tem agendada a votação de um projeto que bane a maioria dos subsídios industriais no setor e proíbe membros de queimar árvores inteiras para atender suas metas de energia renovável. No entanto, documentos internos mostram que países centro-europeus e nórdicos estão pressionando para a continuidade dos incentivos.

A devastação ocorre em razão da crise energética que atinge a Europa, fruto das sanções anti-Rússia, principal fornecedor de gás natural ao continente. A Gazprom, estatal de gás natural russa, reduziu drasticamente suas exportações à Europa e aumentou o fornecimento à China.

Também vem em meio à medida proposta pelo Parlamento Europeu que proíbe a comercialização, nos países da União Europeia, de produtos oriundos de áreas desmatadas em diferentes partes do mundo. A nova lei ainda precisará passar por aprovação nos parlamentos de cada um dos 27 países-membros do bloco.

